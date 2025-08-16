«Estou muito feliz de ter um homem como o Afonso como companheiro...»: Catarina Miranda declara-se ao concorrente?

No Big Brother Verão, os concorrentes iniciam a habitual cadeira quente, e o foco inicial está em Catarina Miranda e Afonso Leitão. No decorrer de uma discussão em que os concorrentes acusam o grupo de os rejeitar, Miranda oferece o seu ponto de vista e fala da sua proximidade a Afonso.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

