Estratégia combinada? Kina revela esquema de Catarina Miranda e Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Kina revelou o que considera ser um esquema entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. Apesar de ambos estarem nomeados, Kina acredita que existe uma estratégia por trás da proximidade entre os dois. Para a concorrente, nesta fase do jogo, “as pessoas mais próximas vão acabar por se nomear umas às outras” e isso pode colocar alianças à prova.

A gala do Big Brother Verão deste domingo ficou marcada por emoções fortes. Ana Catharina abandonou a casa mais vigiada do país, mas as portas abriram-se para mais uma concorrente: Daniela Santos. Luíza Abreu também foi uma das protagonistas da noite e apresentou uma arrepiante Curva da Vida.

