«Eu deixo o Afonso ter amigas»: Catarina Miranda abre o coração a Viriato

No Big Brother Verão, durante o almoço do líder com Afonso Leitão e Viriato, Catarina Miranda fala abertamente sobre a relação com o paraquedista e afirma: «Eu deixo o Afonso ter amigas». A conversa estendeu-se ainda a nomeações e estratégias de jogo, revelando diferentes perspectivas dos concorrentes.
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
