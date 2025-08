“Eu é que ainda levo com as culpas…” : Afonso Leitão desabafa após sanções no Big Brother Verão

Durante a Gala do Big Brother Verão, vários concorrentes foram penalizados pelos incumprimentos cometidos ao longo da semana. Afonso Leitão mostrou-se frustrado por sentir que está a assumir sozinho as culpas e lamentou a perda do acesso ao passaporte que o garantia na final.

Recorde-se que, durante a gala de ontem, Daniela ameaçou desistir em direto, visivelmente emocionada e abalada. Apesar de ter recuado na altura, após uma conversa no confessionário com Maria Botelho Moniz, a bailarina voltou atrás na sua palavra e acabou mesmo por sair da casa nas últimas horas.