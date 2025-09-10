«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira dá início à dinâmica da cápsula do tempo e vai retirando de lá objetos que remetem à sua infância. O primeiro é uma fotografia sua em criança. Admite que era "gordinha", mas "muito feliz". Veja a foto!

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

