«Eu não criei uma narrativa aqui, eu trago-a lá de fora...»: Daniela Santos deixa Afonso Leitão sem resposta

No Big Brother Verão, Daniela Santos conversa com Afonso Leitão cá fora, após uma gala intensa, onde a concorrente protagonizou uma acesa discussão com Catarina Miranda. A bailarina está claramente chateada com o que se passou na gala e preocupa-se que se esteja a passar uma imagem errada da mesma. Tudo por causa do passado com Afonso Leitão, que é motivo de provocação por parte de Miranda. Daniela ainda vai mais longe e diz que não andou a fazer "figuras" com Afonso à frente de Jéssica Vieira, ao contrarário do concorrente e Miranda.

A gala deste último domingo à noite foi recheada de emoções fortes e culminou com a expulsão de Luíza Abreu. Ficámos a conhecer a Curva da Vida da concorrente Bruna. No estúdio, o público foi surpreendido por um momento surpreendente: o assumir do namoro entre Luíza Abreu e João Moura Caetano.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.