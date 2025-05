«Eu queria era ver imagens para poder falar»: Renata Reis expõe conversa com Solange Tavares e Lisa Schincariol fica zangada

No jardim, Renata Reis revela a Lisa Schincariol que Solange Tavares considera que ela e Igor Rodríguez dão «graxa» aos capitães (Renata e Bruno Savate).

A ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 começou por garantir a Lisa que não acha que essa opinião corresponda à realidade. «E eu disse-lhe: 'eu nem falo com eles de jogo. Ah mas eles começam a conversa para saber a tua opinião'», confessou

«Quem fez isso inicialmente até foi a Solange que se sentou ali uma hora com o Bruno para saber opinião. Eu estou tranquila com isso...», garantiu Lisa. «Eu queria era ver as imagens para poder falar… a única pessoa que acho que vocês impulsionaram mesmo muito foi o Igor. Puxaste muito por ele… mas enfim. O Nuno também me disse ontem que eu vos paparicava. Eu não faço mesmo fretes. Não faço mesmo», referiu a jovem da Póvoa de Varzim.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

