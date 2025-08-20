«Eu quero ir o mais longe possível com ela»: Afonso Leitão desabafa sobre Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Enquanto tomam banho, Afonso e Miranda discutem por causa da tarefa semanal. O atrito dá origem a um bate-boca repleto de cobranças e assuntos mal resolvidos entre os dois. Afonso acusa Miranda de priorizar o jogo e de só pensar nela, chegando a rejeitar um abraço da concorrente. Os dois acabam por ficar de costas voltadas.

