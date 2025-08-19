VÍDEO SEGUINTE
«Eu sei o que ele sente por mim (...) O olhar não mente»: Miranda acredita que o sentimento por Afonso é correspondido

No Especial do Big Brother, Maria Botelho Moniz chama Catarina Miranda ao confessionário e confronta-a sobre os seus sentimentos e relação com Afonso Leitão. O que começou por uma mera brincadeira parece ter evoluído para algo mais sério. Veja as declarações da concorrente.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  Ontem às 22:23
