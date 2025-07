«Eu sou a marioneta do Afonso»: Catarina Miranda admite sentir-se usada pelo concorrente

No Big Brother Verão, durante a dinâmica "BB Talk Show", Catarina Miranda admitiu a Jéssica Vieira sentir-se usada por Afonso e a tensão aumentou entre as concorrentes.

Daniela Ventura foi expulsa pelo Big: «Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito», explicou a Voz. «Foi a questão dos limites e da boa-educação que já vinha de há muito».

Veja no site todas as imagens desta expulsão direta, que aconteceu após uma feia discussão, com troca de insultos graves, entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho.