«Eu sou team..»: Bruno de Carvalho assume apoio a esta concorrente do Big Brother Verão

No Extra Especial do Big Brother Verão, Bruno de Carvalho revelou o seu apoio a Kina, na Casa mais vigiada do País. O ex-concorrente mostrou solidariedade, afirmando ter vivido experiências semelhantes de «abusos» por parte de Afonso Leitão e Catarina Miranda.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

