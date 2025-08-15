«Eu sou team..»: Bruno de Carvalho assume apoio a esta concorrente do Big Brother Verão

No Extra Especial do Big Brother Verão, Bruno de Carvalho revelou o seu apoio a Kina, na Casa mais vigiada do País. O ex-concorrente mostrou solidariedade, afirmando ter vivido experiências semelhantes de «abusos» por parte de Afonso Leitão e Catarina Miranda.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

