«Eu sou uma sobrevivente»: O discurso emocionante de Kina que faz o namorado Rafael chorar em direto

No Big Brother, após assistirmos a um dos momentos mais impactantes da noite... a Curva da Vida, Kina faz uma retrospetiva do seu caminho e não contém a emoção. Em estúdio, vemos imagens do seu atual companheiro a desabar em lágrimas.

O Big Brother Verão começou na segunda-feira passada, 30 de junho, mas já houve uma desistência. André Filipe não estava a sentir-se bem dentro da casa e desistiu abandonar a experiência. Daniela Ventura e Catarina Miranda protagonizaram mais um conflito intenso, que levou a angolana às lágrimas. O ambiente de flirt entre Catarina Miranda e Afonso Leitão tem sido carregado de várias provocações de ambos os lados, tudo nas "barbas" de Jéssica Vieira, a ex-namorada do concorrente.

