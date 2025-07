«Eu te conheço como vagabundo e escroto»: Daniela Ventura 'mostra as garras' para Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Durante o intervalo, o Afonso e a Daniela entram em picardia e a Catarina refere que a angolana é amiga da ex-namorada do concorrente. A Jéssica intervém, pedindo à Catarina para não meter o seu nome ao barulho e a concorrente responde que não se recordava do seu nome. As duas concorrentes envolvem-se numa troca de provocações e, no confessionário, a Catarina revela que considera a Jéssica uma pessoa rude, mal-educada, ótima aprendiz da Daniela, e acaba por prometer fazer-lhe a vida num inferno. Ao mesmo tempo, o clima também azeda entre o Afonso e a Daniela, e a angolana atira que só o conhece por “vagabundo e escroto”.

Começou o Big Brother Verão! Maria Botelho Moniz foi a escolhida para assumir o papel de apresentadora deste formato especial. Com uma energia descontraída e ambiente de verão, a nova edição do Big Brother aposta num formato inovador e dinâmico: alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais capazes de alterar a dinâmica da casa.

Influenciadores e figuras públicas fazem parte do elenco. Com um cenário preparado para o espírito do verão incluindo piscina, festas, sunsets, bóias e até geleiras —, o «BB Verão» promete manter a essência competitiva do formato clássico, com nomeações difíceis, expulsões dramáticas e a habitual luta pelo título de vencedor.

Apesar do ambiente festivo, a competição será intensa e nem todos terão direito a férias prolongadas. Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.