«Eu tenho muito medo»: Ana Duarte traz Ricardinho, o pai da sua filha, para a conversa

No Big Brother Verão, em conversa íntima e privada com Fábio Paim, Ana Duarte faz revelações fortes sobre os momentos "duros" que viveu lá fora, sozinha com a filha. A concorrente não esconde as lágrimas e o colega tenta reconfortá-la. Depois, a concorrente revela que está com "muito medo" e sem dizer o nome do pai da filha, a cantora não evita em falar do mesmo. Recorde-se que, Ana Duarte e Ricardinho, conhecido jogador de futsal, têm uma filha em comum.

Ontem, a casa foi surpreendida pela entrada de João Oliveira. O concorrente entrou hoje na casa do Big Brother Verão e tem lá uma 'inimiga'. Recorde toda a história do nortenho que se apaixonou num reality show e protagonizou momentos de alta tensão.

Recorde-se que, a entrada do concorrente deixou Miranda num pranto de lágrimas.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.