«Eu tinha nojo de mim próprio»: Manuel Cavaco apresenta Curva da Vida carregada de emoções fortes

Na gala desta noite do Big Brother, Manuel Cavaco vai apresentar a sua curva da vida e promete ser forte e carregada de emoções. «Eu tinha nojo de mim próprio, eu não sabia se tinha uma falha. Como é que era possível, com 10 anos, eu poder estar com um problema, que era algo tão mau, que todos tinham necessidade de me dizer e de criticar?», diz o concorrente.

O jogo do Big Brother está a entrar na reta final! Hoje, ficamos a saber quem não passa para o top 7 e alguém mais ficar mais perto de conseguir um passaporte para a final!

Estes são os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

