«Eu tinha o sonho de…»: Catarina Miranda abre a cápsula do tempo e conta sonhos de criança

No Big Brother Verão, chegou a vez de Catarina Miranda abrir a tão aguardada cápsula do tempo. Entre memórias e emoções, a concorrente partilhou fotografias que revelaram os seus sonhos de infância e os momentos que marcaram o seu crescimento. Um instante carregado de nostalgia que deixou a casa atenta e comovida.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
