«Eu transformei-me completamente»: Bruna fala sobre a experiência no Big Brother Verão

No Diário do Big Brother Verão, Bruna abriu o coração sobre a sua experiência na casa e revelou como o programa a transformou enquanto pessoa. A cantora contou como enfrentou desafios, cresceu emocionalmente e superou algumas inseguranças que a acompanhavam. Um momento de sinceridade que mostra o lado mais íntimo de Bruna. Veja o momento.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

