Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Jéssica Vieira partilharam um lanche a dois no Kids Club. A conversa começou com Catarina Miranda, e ambos admitiram que a concorrente demonstra algum ciúme da boa relação mantida entre o ex-casal. O que Afonso não sabia era que, por detrás das perguntas de Jéssica, estava Catarina Miranda a soprar-lhe cada questão ao ouvido.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

