Há 1h e 22min

Em «Há Festa no Hospital», acompanhamos um torneio de futsal solidário com ex-concorrentes do Big Brother e d'O Triângulo. Em vez da compra de bilhetes para o jogo, as pessoas trazem alimentos que depois serão distribuídos pelas pessoas mais carenciadas da vila do Juncal, em Porto de Mós. Esta iniciativa foi um sucesso, tendo angariado cerca de uma tonelada de bens alimentares.