Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral

Após a gala do Big Brother Verão deste domingo, vive-se uma cadeira quente bem intensa, com Jéssica Vieira e Catarina Miranda a enfrentarem-se, com troca de palavras duras. Afonso Leitão assiste à discussão da ex-mulher e da 'Atual' com uma cara que está a dar que falar. Veja o vídeo.
Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.