Ex-namorados «às turras»: Jéssica Vieira não perdoa decisão de Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Afonso Leitão, como líder, fez a divisão de tarefas de uma forma peculiar. Os colegas não se mostraram satisfeitos, ainda que a maioria tivesse «de férias», e por isso, já preveem conflitos. Jéssica Vieira está contra a distribuição e fez questão de criticar o ex-namorado.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

