Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»"

No Big Brother Verão, o ambiente aqueceu durante o almoço dos nomeados. Afonso Leitão não poupou críticas a Jéssica Vieira, afirmando que a concorrente apenas consegue ter assunto ligado a Catarina Miranda e que não se consegue desprender dessa narrativa. O concorrente acrescentou ainda que já teve situações com outros colegas, mas que Jéssica insiste sempre no mesmo tema. Jéssica não deixou passar em branco e contra-atacou, dizendo que Afonso só chegou até aqui graças a Miranda, acentuando ainda mais a tensão entre os dois.

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

