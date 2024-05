Ex-namorados são tema de discussão entre João Oliveira e Carolina: «É algo que não é bom de se ouvir»

No Big Brother, na zona da piscina, o João revela ao Daniel que, momentos antes, teve de se afastar da Carolina porque a concorrente começou a falar de músicas que o ex-namorado lhe mostrou. Garante que não são ciúmes, no entanto não entende a necessidade de a Carolina ter falado no assunto. Passa uma nova música na casa e o João atira que o faz lembrar “as colombianas de Maiorca”, de modo a provocar a Carolina. Na casa de banho, o João continua o desabafo com a Margarida e o Daniel sublinhando que não é flexível, não perde tempo em discussões e se assim for no exterior, a sua relação com a Carolina não vai durar muito. Refere ainda que prefere raparigas “mais calminhas que não gostam de se exibir”, ao contrário da Carolina que, aos olhos do concorrente, gosta de ser “gabada e elogiada”.