Exaltado e nervoso ao mesmo tempo, Nuno Brito retira o microfone e 'dispara' com a velocidade na passadeira

No Big Brother, durante a manhã Nuno Brito protagoniza uma grande discussão com Solange Tavares. Nuno altera o tom de voz. Solange mostra-se profundamente zangada com o "amigo". Diogo Bordin e Lisa apoiam Solange. Solange acusa Nuno de ser "falso". Depois, Nuno volta ao jardim e continua a discutir com suposta amiga Solange, e aponta-lhe várias críticas por esta estar "diferente" consigo. Nuno aponta o facto de terem entrado os capitães na casa e esta parecer que ficou "abananada". Solange atira e diz que este se está a "revelar". Ainda, Diogo acusa Nuno de ser "agressivo" e de ter uma atitude semelhante à de Luís. Depois, na fase final da discussão, Nuno revela-se exaltado e termina conversa com frase que promete dar que falar. Após Nuno ter saído da conversa, Solange "vinga-se" e conta várias coisas a Lisa, que Nuno supostamente lhe contou.

Depois, Nuno vai para a sala, e entra em confronto com Sara e Carina devido à prova. Carolina Braga vê-se obrigada a intervir. Após toda a confusão, Nuno Brito altera a velocidade na passadeira.

Esta quarta-feira à noite, no Especial, Solange Tavares e Luís Gonçalves protagonizaram uma discussão, que fez a concorrente abandonar o confessionário. Durante a tarde, Luís e Nuno Brito entraram num conflito intenso, que terminou em várias acusações polémicas.

Além da entrada do veterano de reality shows e da ex-concorrente do Secret Story, a casa tem sido palco de emoções fortes, amores, discussões, desamores, guerras e muita tensão! A líder desta semana é Solange Tavares e a prova semanal consiste em percorrer o máximo de quilómetros possível. Esta semana, um acontecimento que marcou bastante a casa foi a discussão de Diogo Bordin e Carolina Braga, que acabou com o concorrente a bater a porta. Entretanto, o casal já fez as pazes, mas será que esta é uma paz duradoura?

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

