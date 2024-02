Há 2h e 38min

No Big Brother – Desafio Final, os concorrentes dão a sua opinião sobre quem se empenhou mais e quem se empenhou menos na semana de bootcamp. Rafael Teixeira critica a postura de Bruno Savate e mostra-se implacável com o colega, dizendo que este nem as suas palavras merece. Bruno Savate defende-se das acusações do colega e os ânimos exaltam-se entre os dois.