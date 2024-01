Há 1h e 13min

Durante a gala do Big Brother – Desafio Final, estivemos à conversa com Francisco Vale, ex-concorrente do BB23 e namorado de Jéssica Galhofas. Vale fez um balanço da prestação da companheira no jogo e esclareceu a polémica relação com Fábio Gonçalves. Veja tudo!