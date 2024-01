Há 2h e 9min

Veja aqui as imagens exclusivas e nunca antes vistas do lanche entre Francisco Monteiro e Márcia Soares. O momento, que era para ser romântico, terminou com lágrimas e tensão. Márcia Soares chorou a dizer que não quer ficar na casa e Francisco Monteiro mostrou-se incomodado com uma opinião de Márcia sobre Miguel Vicente. Veja o momento em exclusivo