Exclusivo: Márcia Soares abre o jogo sobre o novo Big Brother e aposta num casal improvável

Márcia Soares acredita que estes dois concorrentes do Big Brother vão se entregar ao amor dentro da casa mais vigiada do País: «Aposto um mendinho». A comentadora, de 31 anos, deu uma entrevista exclusiva sobre a estreia do Big Brother 2025. A comentadora já tem muitas opiniões sobre os 20 concorrentes que entraram na casa mais vigiada do País.

A comentadora começa por dizer ter ficado surpreendida e encantada com o leque de concorrentes escolhido para este Big Brother. «Surpreenderam-me bastante. Estou encantada por agora, estou a gostar de ver os concorrentes do armazém, os iniciais, era aquilo tudo que nós estávamos a pedir: pessoas reais, genuínas, que não tem noção de onde estão. Na casa já há mais uma luta de egos…», declarou.

E quem conquistou o coração de Márcia Soares? «O Igor acho um fofo. Estou a gostar muito da personalidade da Solange. A Carolina acho que tem um grande potencial, mas deixa-me um bocadinho de pé atrás. Ela é uma jogadora que vai com tudo estudado», refere.

E que não convenceu? «O Dinis e o Nuno, pela mesma razão, porque venderam um sonho do mundo de pessoas pacificas que querem o bem, mas na hora H, quando são encostadas à parede, a história já muda um bocadinho. A reação é tudo menos pacífica…», defende Márcia Soares.

Márcia Soares também acredita que vai haver amor na casa, uma vez que já vê química. «Já vi uma miúda que está um bocadinho apaixonada. A Lisa e o Igor. A Lisa quer passar a imagem que não, até está a empurrar o Igor para a Sara, e acho que é tudo uma manobra de distração porque acho que está caidinha pelo Igor. Aposto este mendinho!», diz.

