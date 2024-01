Há 36 min

Márcia Soares aceitou o desafio e ligou a um ex-concorrente do Big Brother. Márcia optou por ligar a Zé Pedro Rocha, com quem manteve uma relação próxima ao longo do programa. Durante a conversa, a ex-concorrente teve de introduzir algumas expressões que utilizava dentro da casa e o resultado da conversa ficou hilariante. Veja o vídeo!