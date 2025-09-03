Exclusivo: Miranda faz revelações sobre o término do ex-namoro... a Afonso

No Big Brother Verão, está a decorrer uma festa na Malveira, e a certo ponto, Catarina Miranda está a ter uma conversa privada com Afonso Leitão e fala-lhe da casa que esteve para alugar em Almeirim. Nisto, o concorrente faz uma pergunta surpreendente à aliada, que a deixa de sorriso no rosto. A concorrente continua a acreditar que a relação de ambos "vai resultar" e faz, ainda, uma declaração exclusiva sobre o término com o seu ex-namorado.

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!