Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim

No Big Brother Verão, discute-se se Afonso é ou não o mesmo quando está com Catarina Miranda. A concorrente defende que sim, mas Ana discorda e diz gostar mais do colega quando ele está longe dela, chegando a comparar Catarina ao seu cão. Miranda reage, diz ter pena do jogo da colega e declara o fim da amizade. Ainda acusa Ana de a ter chamado de “vaca” e “cadela”, mas a cantora nega. As duas acabam exaltadas e aos gritos, sem se entenderem.

Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!