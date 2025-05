Explosão na casa! Lisa Shincariol perde a paciência com Adrielle Peixoto: «É baixaria!»

Esta tarde no Big Brother Érica Reis entrou em confronto em mais uma frente, desta vez com Adrielle Peixoto. Adrielle não deixou de se posicionar em relação ao tema que abordavam e aproveitou para criticar a postura da colega. Adrielle Peixoto disse que a colega tinha dupla personalidade e que não era leal a ninguém dentro da casa questionando, assim, a sua essência. Érica Reis exalta-se uma vez mais e levanta a voz a Adrielle, disparando fortes insultos. Em plena Gala as concorrentes trocaram mais acusações e o clima ferveu.

Hoje, dia 4 de maio, é noite de gala na casa do Big Brother! Mas não vai ser uma noite como qualquer outra, dado que se celebra o dia da mãe. Os concorrentes vão ser surpreendidos, numa noite em que várias decisões vão ser tomadas, alterando o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, promete dar muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

A gala do Big Brother vai 'abanar' com a casa, uma vez que os concorrentes vão ser postos frente a frente com as imagens polémicas da semana. Os confrontos têm imperado na casa e hoje não será exceção, contudo, uma surpresa vai amolecer os corações dos concorrentes.

Esta semana, Diogo Bordin foi o líder da casa e temos cinco nomeados: Micael Miquelino, Sara Silva, Igor Rodriguez, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves. Um deles abandona a casa mais vigiada do País já esta noite.

