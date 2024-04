No Big Brother 2024, Margarida Castro viu-se 'obrigada' a trocar a presença de André Silva no quarto do líder por Renata Andrade. Contudo, esta troca deixou a concorrente indignada. Renata não gostou dos risos dos colegas na cara de Margarida e recusa-se a dormir no quarto da líder com aqueles aliados.