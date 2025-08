Explosivo! Daniela Santos assume: «As pessoas que mais me devem lealdade ficam caladas a ver-me queimar viva»

No Big Brother Verão, Daniela não consegue conter as lágrimas, profundamente abalada pelas atitudes que enfrenta dentro da casa. Em busca de apoio, desabafa emocionada com Kina, Eduardo e Paim, revelando toda a sua fragilidade e sentimentos à flor da pele. Saiba mais.

Recorde-se que, durante a gala de ontem, Daniela ameaçou desistir em direto, visivelmente emocionada e abalada. Apesar de ter recuado na altura, após uma conversa no confessionário com Maria Botelho Moniz, a bailarina voltou atrás na sua palavra e acabou mesmo por sair da casa nas últimas horas.