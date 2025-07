Daniela Ventura foi expulsa do Big Brother Verão de maneira direta pelo anfitrião. Em causa está uma grave discussão com troca de insultos e faltas de respeito entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho. E após o a Voz tomar uma decisão drástica, Bruno de Carvalho e Catarina Miranda não se levantaram do sofá para se despedirem da concorrente.

