Expulsão ficará entre Nuno Brito e Lisa Schincariol? Concorrentes fazem previsões

No Big Brother, a Lisa conversa com o Manuel Rodrigues e a Solange, acreditando que a expulsão estará entre ela e o Nuno. A concorrente afirma que só tem atritos com a Adrielle e o Manuel Rodrigues e a Solange acrescentam o nome da Érica. O concorrente sugere ficarem atentos para aproveitarem os erros do grupo rival e a Lisa garante vai estar atenta aos movimentos da casa. O Nuno junta-se à conversa da Lisa e da Solange e as concorrentes partilham que acham que a expulsão está entre a estagiária advogada e o personal trainer. O Nuno confessa que prefere sair para que a Lisa fique constatando que os dois polos opostos estão nomeados.

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

veja também:

Tudo sobre o casaco viral de Cristina Ferreira que conquistou a internet - Big Brother - TVI