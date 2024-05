Fábio Caçador acusou Gabriel Sousa de ser a pior pessoa da casa. Será que mantém a palavra?

No Big Brother, Fábio Caçador refere que de facto, pensou que Gabriel Sousa tivesse alguma malícia dentro dele, assumindo que quando o disse foi no domingo, no dia da gala; e que entretanto, durante a semana pode passar mais tempo com o colega e que isso fê-lo mudar de opinião. Gabriel diz que esteve mais tempo com Fábio e que sabia que este iria mudar a opinião de tinha sobre si. Confessa que ficou triste por esse assunto não ter sido esclarecido na gala.