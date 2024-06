Fábio Caçador faz «queixinhas» a David Maurício: «Enquanto estiveste no confessionário, rasgaram-te de cima a baixo»

No Big Brother, Inês e André brincam com o facto de David estar “há muito tempo” no confessionário. Fábio, que também está com os colegas na esfera, acusa-os de não saberem fazer outra coisa a não ser falarem mal nas costas, já Inês considera que “quem fala nas costas, respeita na cara”, o que origina uma troca de provocações e acusações entre a concorrentes e Fábio.