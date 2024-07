Fábio Caçador, finalista do «Big Brother 2024», recorda: «O David e a Daniela ajudaram-me nesse sentido...»

No «Goucha», recebemos Fábio Caçador, finalista e ex-concorrente do «Big Brother 2024». O nosso convidado explica-nos como lidou com aquilo que foi o pior para si em toda esta experiência. Fábio recorda o seu receio inicial relativamente ao facto de ir viver com pessoas mais novas que o próprio. O finalista diz-nos quem o ajudou a ultrapassar esses receios.