Fábio Caçador, primeiro líder da casa e os seus escolhidos conhecem a infiltrada, Jacques

No Big Brother, o anfitrião chama o líder e os seus aliados ao quarto do líder. Os concorrentes dirigem-se à divisão e o anfitrião pede que leiam o cartão, ao que o líder Fábio o faz. O Big dá os parabéns a Fábio pela sua liderança e todos batem palmas. Após uma primeira interação na sala do líder, agora chegou o momento das apresentações formais.

Os concorrentes vão ao encontro da Jacques, o anfitrião apresenta a sua infiltrada e pede para a concorrente se apresentar aos restantes colegas. A curiosidade do Big Brother faz com que questione o porquê da escolha dos aliados ter recaído sobre estes concorrentes, o líder explica que se deu melhor com este leque de concorrentes: David, Sérgio e Mariana e comenta que Leokádia entrou consigo. Leokádia brinca a pergunta se o líder não sentiu empatia consigo, frisando que ela sentiu bastante. O Big informa que a Jacques vai continuar como infiltrada, ouvindo e vendo tudo o que se passa na casa, para posteriormente partilhar informações com o líder daquilo que recolher e propõe que guardem para eles esta informação, que pode ser estratégica. Entretanto, convida os concorrentes a usufruir da ceia. Os concorrentes vão até ao quarto do Líder e desfrutam do banquete. Os concorrentes voltam à casa e Jacques manda beijinhos, já que vai ficar na sala do líder, pelo menos, até ao dia de amanhã.