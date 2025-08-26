Fábio Paim dá opinião polémica sobre Catarina Miranda: «Ela vai para o confessionário fingir que está a brincar»

No Extra do Big Brother Verão, Fábio Paim deu a sua opinião acerca da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. O ex-concorrente acredita que não existe sentimento por parte de Afonso e, Miranda anda apenas a «fingir que está a brincar»

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17