Fábio Paim deixa colegas de boca aberta com revelações sobre o seu passado

Num momento intimista no sofá da casa do Big Brother, Fábio decidiu abrir o coração e partilhar com os colegas o lado menos bonito da sua história de vida. Fábio recordou episódios marcantes que viveu fora dos holofotes, quando esteve preso, revelando fragilidades e emoções profundas que têm moldado o seu percurso. A partilha não deixou ninguém indiferente.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.