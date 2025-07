Fábio Paim emocionado com uma dinâmica delicada. Veja o que aconteceu

No Big Brother Verão, o anfitrião desafia os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e bem estar de todos? Fábio Paim fala um pouco da sua vida, do seu passado e do percurso no futebol, abordando todos os erros que cometeu e maus caminhos que seguiu, acabando por não controlar as lágrimas ao fazer esta dinâmica.

Fábio Paim, de 36 anos, foi uma das maiores promessas do futebol português e destacou-se na formação do Sporting, onde criou laços de amizade com Cristiano Ronaldo. Chegou a ser apontado pelo próprio Ronaldo como melhor do que ele aos 18 anos, mas, ao contrário do atual capitão da Seleção Nacional, a carreira de Paim nunca descolou. Em declarações ao jornal The Sun, citadas pelo Mais Futebol, o ex-jogador admitiu que tinha uma qualidade técnica superior, comparando-se até a Ronaldinho, mas reconheceu que a falta de esforço e disciplina comprometeram o seu futuro.

«O talento estava lá, mas a minha mentalidade não estava», confessou. Paim explicou que se perdeu entre festas, mulheres e dinheiro fácil, acreditando que o sucesso viria só com o talento. Hoje, mais maduro, lamenta as escolhas que fez e admite que podia ter sido o melhor do mundo. Atualmente, Fábio Paim voltou a estar nas bocas do mundo ao integrar o elenco do Big Brother, onde a sua história de vida continua a gerar reações.

