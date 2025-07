Fábio Paim emocionado: «É a elas que eu quero agradecer por estar aqui hoje»

A dinâmica das emoções continuou na casa do Big Brother Verão e voltou a trazer momentos intensos e comoventes. Fábio Paim e Ana Duarte emocionaram-se ao falar do amor profundo que sentem pelos filhos, com partilhas sentidas que tocaram os colegas.

Afonso revelou que tem dificuldade em expressar as suas emoções, enquanto Daniela afirmou que é o amor que a move na vida. Luíza destacou a importância da fé como o seu principal motor, e Jéssica confessou ter medo de guardar tudo para si e, um dia, explodir.

Bruna, por sua vez, assumiu já sentir saudades dos colegas, agradecendo por se ter sentido aceite na casa tal como é.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

