Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe»

No Big Brother Verão, Fabio Paim comentou a constante escolha da dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda para os castigos, afirmando que «equipa que ganha não se mexe».Por sua vez, Catarina Miranda respondeu, dizendo que se Paim fosse escolhido para o castigo do tubarão, seria uma oportunidade para ele fazer algo útil na casa. A troca de farpas mostra como a divisão entre os concorrentes está cada vez mais evidente.