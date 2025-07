Fábio Paim sente-se atraído por Jéssica Vieira? Veja as imagens reveladoras do confessionário

Nos bastidores do Especial, Catarina Miranda comenta que, quando sair do programa, não vai ter família devido à figura ridícula que está a fazer e espera que a sogra, mãe de Afonso Leitão, lhe dê casa. A concorrente afirma ainda que vai receber um avião com o seu nome e o de Afonso Leitão, ao que Jéssica Vieira responde chamando-os de “Ralé”.

No confessionário, Catarina Miranda diz que Jéssica Vieira merece melhor e que Afonso Leitão não é digno de ser levado a um restaurante.

Após o Especial, Jéssica Vieira e Fábio Paim trocam elogios e, no confessionário, o ex-jogador admite que gosta de dar carinho e conforto à amiga, acrescentando que é bonita, atraente e tem um olhar lindo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

