Fábio Paim surpreende com comentário ousado: «Quando desses por ti a tua mãe e o teu pai, já me chamavam de genro»

No Big Brother Verão, Fábio Paim e Jéssica Vieiram estão mais unidos que nunca. Os colegas questionam: Será amizade ou poderá vir a ser algo mais? Jéssica nega sentimentos e Paim atira: «Na rua, se eu quisesse, ias ser minha.»

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!