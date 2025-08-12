Após ser sancionado, Fábio Paim mostra-se triste com o seu comportamento. O concorrente lamenta-se a Jéssica e diz que faz um esforço para não ser reativo, mas que muitas vezes não se consegue controlar. «Eu fico cego, mas não tenho maldade».
Fábio Paim triste com comportamento: «Eu fico cego, mas não tenho maldade»
- Há 3h e 53min
