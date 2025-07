Fábio Paim vai mesmo desistir? «Temos de ser humildes o suficiente para dar o basta»

No Big Brother Verão, Fábio Paim almoçou com Viriato Quintela e aproveitou o momento para desabafar sobre a sua frustração com algumas atitudes que tem presenciado dentro da casa. O concorrente revelou sentir-se desmotivado e confessou estar a ponderar desistir do jogo.

Apesar da tentativa de Viriato em animar o colega, Fábio afirmou que não se revê em muitas situações vividas no reality show e deixou claro que, por vezes, é preciso saber quando sair. Perante as palavras de apoio de Viriato, que destacou a sua resiliência, Fábio acabou por se emocionar.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.