«Facada nas costas»? Inês Vilhalva, Gonçalo Beja da Costa e Solange Tavares em choque ao serem postos em risco por Micael Miquelino

No Big Brother, após o Especial, o Big Brother anuncia que o Micael tem três concorrentes na mira – o Gonçalo, a Inês e a Solange. O Gonçalo admite que sentiu “uma facada” e afirma que seria incapaz de fazer o mesmo com o Micael, já que entraram juntos. A Inês confessa-se “chocadérrima”, revelando que até simpatizou com o Micael. Ao mesmo tempo, no Armazém, o clima é de grande tensão e o Micael não revela o que se passou. No confessionário, assume que será uma escolha complicada pois não sabe quais serão as consequências.